更多編輯台推薦新聞：
聯合國：烏克蘭難民破300萬 每秒一兒童淪難民
國際

聯合國：烏克蘭難民破300萬 每秒一兒童淪難民

巴黎街頭高掛烏克蘭女孩畫像 提醒世人戰爭代價
國際

巴黎街頭高掛烏克蘭女孩畫像 提醒世人戰爭代價

港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪
兩岸

港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

懷疑丈夫外遇 7旬婦持砧板奪命判8年6月定讞

2022/3/16 11:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北16日電）7旬陳姓婦人因患精神疾病懷疑丈夫外遇，潛入租屋處找證據時被發現，進而持砧板重擊丈夫致死。一、二審均依殺人罪判處陳婦8年6月徒刑，案經最高法院駁回上訴定讞。

歷審判決書指出，罹患妄想型精神病合併憂鬱症的屏東7旬陳婦長年妄想丈夫劉姓男子外遇，2人時常爭吵進而分居。民國108年10月31日，陳婦潛入丈夫租屋處尋找外遇證據，恰巧遇到丈夫返家，只好先躲在廚房找時機離開。

劉男當天下午3時許發現陳婦，2人爆發肢體衝突，他持隔熱用木質圓形砧板追逐陳婦，但砧板不慎滑落遭陳婦撿起。

陳婦持砧板朝丈夫頭、頸、胸、腹及四肢多處重擊，且在發現丈夫倒臥血泊後清洗更衣離去，丈夫傷重不治，陳婦當晚報警自首。

一審屏東地方法院審酌陳婦因精神障礙導致辨識行為能力降低而犯案，但在丈夫倒臥血泊時不做處理，足見她不念夫妻情分，且一再否認犯行，犯行對社會治安造成嚴重危害。

一審考量陳婦並非事先計畫蓄意殺害，而是一時情緒失控犯案，且先前並無前科，長期受精神疾病困擾，以辨識力或控制力顯著降低、自首等事由依法減輕其刑，依殺人罪判處有期徒刑8年6個月。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

案經上訴，二審由台灣高等法院高雄分院審理。辯護人主張，陳婦長期遭丈夫家暴而精神狀況不佳，本案實屬人倫悲劇，且陳婦兒子願意原諒母親，另考量陳婦高齡不宜入監，本案應另適用刑法情堪憫恕得減輕其刑的規定。

但二審認為，陳婦處境令人同情，但犯案手段凶殘，犯後未能及時悔悟，導致丈夫存活一線生機消逝，難以認定本案有何法重情輕、情堪憫恕之處，駁回上訴，仍判刑8年6月。最高法院日前駁回陳婦上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1110316

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族