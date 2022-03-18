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北市警南下追毒 意外查獲男持槍彈送辦

2022/3/18 17:15（3/18 17:21 更新）
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台北市警方日前接獲毒品情資南下辦案，15日凌晨在台南一處公園發現一名男子手拿背包神情有異，盤查後當 場起出改造手槍和子彈，全案依法送辦，將持續向上追查槍枝來源，並清查有無涉及其他不法情事。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年3月18日
台北市警方日前接獲毒品情資南下辦案，15日凌晨在台南一處公園發現一名男子手拿背包神情有異，盤查後當 場起出改造手槍和子彈，全案依法送辦，將持續向上追查槍枝來源，並清查有無涉及其他不法情事。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年3月18日
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（中央社記者黃麗芸台北18日電）北市警日前接獲毒品情資後南下辦案，經連日跟監、埋伏，15日凌晨在台南市1處公園發現1男手拿背包神情有異，上前盤查起出改造手槍1把和子彈16顆，全案依法送辦。

台北市警察局士林分局今天舉行記者會，偵查隊長胡光興表示，日前接獲台南地區有販賣毒品情資，隨即成立專案小組南下追查，經連日跟監後，順利查知相關成員平日聚集處所，並派員前往埋伏守候。

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專案小組成員於15日凌晨2時許，看見台南市平實公園內有名男子不斷徘徊，且手拿背包、神情緊張，警方察覺有異便上前盤查，原本預計可能會搜到毒品等相關物，結果當場在包內查獲1把改造手槍和16顆子彈。

有詐欺等前科的30歲全男辯稱，他因想散步才走到公園並帶包防身。全案詢後依涉違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪移送台南地檢署偵辦，警方持續向上追查槍枝來源，並清查有無涉及其他不法情事。（編輯：張銘坤）1110318

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