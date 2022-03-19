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苗栗老婦遭撞死 駕駛肇逃後疑燒燬賓士車滅證

2022/3/19 10:37（3/19 10:51 更新）
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苗栗市1名76歲劉姓老婦19日清晨遭賓士車撞擊，當場失去生命跡象，送醫急救仍宣告不治，賓士車駕駛肇事後駕車逃逸。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年3月19日
苗栗市1名76歲劉姓老婦19日清晨遭賓士車撞擊，當場失去生命跡象，送醫急救仍宣告不治，賓士車駕駛肇事後駕車逃逸。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年3月19日
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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣19日電）苗栗市1名76歲劉姓老婦今晨遭賓士車撞擊送醫不治，駕駛肇事後駕車逃逸。警方追捕時另查出1起火燒車事件，發現遭燒燬的為同款車輛但無車牌，懷疑肇事者企圖燒車湮滅證據。

苗栗縣警察局苗栗分局南苗派出所所長姜名旂今天接受媒體聯訪表示，清晨5時40分許接獲民眾報案，指稱苗栗市中山路與民生街口發生行人遭撞事故，駕駛肇事後逃逸，處理員警先協助傷者送醫後，發動警網追捕肇事車輛。

姜名旂指出，6時30分又接獲民眾報案，指稱英才路某處興建中的透天厝前發生火燒車事件，員警趕往查看，發現遭燒燬車輛與肇逃的賓士車型、顏色相似，已約談車主到案說明，釐清2案關連性。

警方表示，遭撞的劉姓老婦，因撞擊力道猛烈，當場失去生命跡象，經送醫急救，仍傷重不治。肇逃駕駛是否燒燬車輛企圖滅證，還要進一步調查。（編輯：戴光育）1110319

苗栗市76歲劉姓老婦19日清晨遭賓士車撞擊送醫不治，駕駛肇事後駕車逃逸。警方追捕過程中發現1起火燒車事件，被燒燬的車輛與肇事的賓士車型、顏色相似，懷疑是肇事者企圖燒車湮滅證據。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年3月19日
苗栗市76歲劉姓老婦19日清晨遭賓士車撞擊送醫不治，駕駛肇事後駕車逃逸。警方追捕過程中發現1起火燒車事件，被燒燬的車輛與肇事的賓士車型、顏色相似，懷疑是肇事者企圖燒車湮滅證據。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年3月19日
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