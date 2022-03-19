清明掃墓防火警 北市消防籲4不2記得

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北19日電）台北市消防局表示，清明節將至，為防範墓地發生火警，即日起至4月5日，將派員在31處公立公墓執行車巡勤務，週末與義消在富德公墓等處駐守及推廣防火，宣導「4不2記得」口訣。

消防局發布新聞資料指出，為防範清明節期間公墓可能發生火警，3月19日至4月5日有消防人車在31處合法公立公墓執行巡邏勤務，每週六、日，與台北市義勇消防總隊在富德靈骨樓、富德公墓及陽明山第一公墓駐守警戒，並提供折疊式水袋發放給掃墓民眾裝水澆熄餘火。

消防局建議清明掃墓謹記4不2記得，包含「不」亂燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」燃放爆竹、「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾。

消防局表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，掃墓需落實個人健康管理及衛生防護，隨身帶酒精消毒時，應遠離香燭等火源，避免發生危險或引起火災。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

消防局指出，民眾可下載台北市行動防災APP，即時掌握天氣、雨量等資訊，若在墓地發現火災，也可透過視訊119 APP，把災害影像及報案地點座標，傳送至救災救護指揮中心，有效縮短消防員到達災害現場時間。

消防局表示，清明祭祖不忘火災預防，才能確保生命財產安全，民眾也可利用北市殯葬處集中代焚金、銀紙及線上祭祖服務，便利又可減少引發火災。（編輯：張芷瑄）1110319