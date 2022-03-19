更多編輯台推薦新聞：
逃難波蘭身心俱疲 烏克蘭難民：我們想回家
國際

逃難波蘭身心俱疲 烏克蘭難民：我們想回家

華燈初上凶手是誰網路熱搜 五月天阿信密碼劇透
娛樂

華燈初上凶手是誰網路熱搜 五月天阿信密碼劇透

央行升息如何影響民眾荷包？房貸、理財族須知4關鍵
產經

央行升息如何影響民眾荷包？房貸、理財族須知4關鍵

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
顧寶明心肺衰竭逝世 享壽71歲
首頁 / 社會

清明掃墓防火警 北市消防籲4不2記得

2022/3/19 12:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北19日電）台北市消防局表示，清明節將至，為防範墓地發生火警，即日起至4月5日，將派員在31處公立公墓執行車巡勤務，週末與義消在富德公墓等處駐守及推廣防火，宣導「4不2記得」口訣。

消防局發布新聞資料指出，為防範清明節期間公墓可能發生火警，3月19日至4月5日有消防人車在31處合法公立公墓執行巡邏勤務，每週六、日，與台北市義勇消防總隊在富德靈骨樓、富德公墓及陽明山第一公墓駐守警戒，並提供折疊式水袋發放給掃墓民眾裝水澆熄餘火。

消防局建議清明掃墓謹記4不2記得，包含「不」亂燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」燃放爆竹、「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾。

消防局表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，掃墓需落實個人健康管理及衛生防護，隨身帶酒精消毒時，應遠離香燭等火源，避免發生危險或引起火災。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

消防局指出，民眾可下載台北市行動防災APP，即時掌握天氣、雨量等資訊，若在墓地發現火災，也可透過視訊119 APP，把災害影像及報案地點座標，傳送至救災救護指揮中心，有效縮短消防員到達災害現場時間。

消防局表示，清明祭祖不忘火災預防，才能確保生命財產安全，民眾也可利用北市殯葬處集中代焚金、銀紙及線上祭祖服務，便利又可減少引發火災。（編輯：張芷瑄）1110319

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族