菲籍自行車選手參賽前遭撞身亡 警方逮酒駕車主
2022/3/20 10:49（3/20 11:22 更新）
1名菲律賓籍自行車選手20日騎車從林口到八里參賽途中遭撞身亡，由於撞擊力道大，自行車毀損嚴重。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年3月20日
（中央社記者王鴻國新北20日電）又是酒駕釀禍。32歲的菲籍自行車選手來台比賽卻魂斷異鄉，今天從林口騎車到八里參賽，不料途中遭撞，送醫仍宣告不治，肇事駕駛棄車逃逸，經警方查緝車主到案確認酒測超標。
4名菲律賓籍自行車選手今天一早從林口騎車前往八里參加自行車賽，他們4時27分行經瑞平國小附近時，其中1人突然遭車自後方撞擊彈飛倒地。
警消獲報到場救護，遭撞的菲籍選手已無呼吸心跳，經送往淡水馬偕醫院急救後仍宣告不治。而肇事駕駛事後棄車逃逸，由於現場無路口監視器，警方目前正聯繫自小客車車主到案說明，以釐清案情。
經警方積極偵辦，確認涉嫌肇事的31歲簡姓車主已逃到八里，因此，警方上午9時40分查緝到案，經酒測，酒測值超過0.25mg/L，目前正在警局偵訊中。（編輯：方沛清）1110320
1名菲律賓籍自行車選手20日從林口騎車到八里參賽，不料途中遭撞，送醫仍宣告不治，由於撞擊力道大，肇事車輛車頭毀損。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年3月20日
32歲菲律賓籍男子20日一早騎車從林口到八里參加自行車賽，不料在途中遭撞身亡，簡姓駕駛涉酒駕及肇事逃逸。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年3月20日
4名菲律賓籍自行車選手20日一早從林口騎車前往八里參加自行車賽，其中1人突然遭車自後方撞擊彈飛倒地，送醫仍宣告不治，警方獲報後迅速到場了解情況與肇事原因。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年3月20日
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