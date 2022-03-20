女大生買豐胸產品認賠 竟被恐嚇妨害商譽

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基隆一名女大生誤信詐騙廣告花錢買了豐胸茶包等；基隆市刑大表示，詐騙集團常利用社群網路張貼廣告，以詐術騙取民眾信任後進而行騙，切勿聽信購買網路上來路不明的產品說明，以免成為詐欺集團覬覦的對象。（基隆市警察局提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年3月20日

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（中央社記者王朝鈺基隆20日電）基隆一名女大生誤信詐騙廣告花錢買了豐胸茶包等，對方要她回報飲食，女大生發覺有異封鎖LINE，卻被對方誆稱商譽受損已提告要求加回LINE協商，所幸在友人提醒下才未再受騙。

基隆市警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿指出，基隆一名19歲女大生日前在Instagram上看到詐騙集團的豐胸產品廣告，便依廣告指示填寫個資，並加入LINE好友詢問產品詳細資訊，詐騙集團收到詢問後立即傳送許多成功案例給女大生，使女大生相信產品決定購買。

女大生繳了新台幣1萬7000元產品費用後，只收到來路不明且未標示成分的豐胸茶包、乳液，且詐騙集團為了不讓女大生起疑，還要求女大生回報飲食情形，女大生察覺產品劣質且成效不佳，便決定封鎖不再聯繫。

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女大生半年後突然收到簡訊，對方稱因女大生未完整接受療程，造成商譽受損，已向司法機關提起告訴，要求女大生加入LINE好友協商，女大生因社會經驗不足，因此按簡訊指示加入LINE好友，再次面臨詐騙危機，所幸友人聽聞後立即告知她是詐騙，並上網搜尋類似案例才成功阻止。

基隆市刑大表示，詐騙集團的手法已不再侷限過往的「猜猜我是誰、假網拍」等，而是常利用社群網路張貼廣告，以詐術騙取民眾信任後進而行騙，民眾如對身體狀況有任何疑問請洽詢專業醫師，切勿聽信購買網路上來路不明的產品說明，以免成為詐欺集團覬覦的對象。（編輯：方沛清）1110320