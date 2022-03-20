台3線嘉義阿婆灣重機疑自摔 男騎士沒生命跡象

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24歲林姓男子20日騎乘重機行經台3線嘉義縣中埔鄉阿婆灣附近，不明原因自摔，林男當場沒有生命跡象，救護人員獲報到場，將人送往嘉義市聖馬爾定醫院急救。（民眾提供） 中央社記者姜宜菁傳真 111年3月20日

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（中央社記者姜宜菁嘉義縣20日電）24歲林姓男子今天騎乘重機行經台3線嘉義縣中埔鄉阿婆灣附近，不明原因自摔，林男躺在血泊中當場沒有生命跡象，消防局將人送往嘉義市聖馬爾定醫院急救，肇事原因待釐清。

嘉義縣消防局表示，中午12時48分接獲民眾報案，指稱台3線嘉義縣中埔鄉阿婆灣附近發生重大車禍，消防局立即出動中埔分隊救護車，到場救援。

救護人員抵達現場發現，重機車頭全毀、車體零件四散，地面有大量機油外洩，24歲林男失去生命跡象，倒臥在雙黃線上，地面留有血跡，救護人員簡單包紮後送往聖馬爾定醫院搶救。

據現場車友指稱，今天天氣晴朗，路面也沒有油漬、落葉或其他障礙物，是否因不諳路況釀禍；肇事原因待警方進一步釐清中。（編輯：方沛清）1110320