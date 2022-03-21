缺錢花用偷電纜線變賣 慣竊犯案遍及三重等多處

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（中央社記者王鴻國新北21日電）淡水地區社區大樓近來發生多起發電機的電纜線遭人破壞竊取案件，淡水警方在專案偵辦下逮獲42歲的施姓慣竊，初步了解，施男犯案地點遍及三重、新莊、板橋及樹林等多處。

新北市淡水警分局今天發布新聞稿指出，淡水地區的社區大樓2月間發生多起發電機的電纜線遭人破壞竊取案件，恐造成停電時發電機無法運作的風險，警方獲報成立專案小組展開偵辦，經過濾分析案發地點周邊上百支監視器及密集查訪，鎖定施姓慣竊涉有重嫌。

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警方在完成蒐證後向士林地檢署聲請搜索票，3月13日前往板橋區將施男查緝到案，並在他的租屋處查扣油壓剪等許多犯罪工具及贓證物，經偵訊，施男擁有水電背景且了解機電運作情形，因此，在缺錢花用下，隨機尋找社區大樓竊取發電機電纜線變賣。

警方表示，施男犯案時都穿著連身雨衣及戴安全帽，刻意躲避社區監視器，不僅在淡水地區犯下3起電纜線竊案，犯案地區遍及三重區中華路、新莊區新莊路、樹林區東榮街及板橋區金門路等地社區大樓，訊後，依竊盜罪嫌將施男移送偵辦。警方不排除還有另涉及其他案件，將擴大偵辦。（編輯：李錫璋）1110321