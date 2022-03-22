天母車禍1死2傷路口 加裝警示爆閃燈防憾事

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（中央社記者黃麗芸台北22日電）台北市士東路18日發生汽車未減速禮讓釀1死2傷車禍。北市警方今天說，建議相關單位繪設減速標線，以及加強路段測速照相取締超速違規，現已加裝警示爆閃燈以免憾事重演。

台北市警察局士林分局今天發布新聞稿表示，轄內士東路、芝玉路2段路口於18日晚間近7時許發生嚴重車禍，簡姓男子駕車行經案發無號誌路口時未減速禮讓，竟衝撞欲過馬路的3名行人，造成謝姓婦人死亡和2名學生重傷送醫。

經派員調查後，警方初步研判，車禍肇因為簡男涉嫌超速行駛及不停讓行人等違規，已於19日凌晨3時許將他依涉過失致死罪移送士林地檢署偵辦。

士林分局說，經查簡男從事網路工作，並無公共危險及毒品等前科，肇事車輛違規紀錄共計有6筆，包括未繫安全帶及違規停車等情事，針對外界質疑簡男疑為「德東飆車王」，經查並無相關檢舉公共危險或飆車等報案紀錄。

針對士東路段各項交通違規取締部分，士林分局指出，今年起迄今共計有864件，其中闖紅燈44件、無照駕駛8件、逆向行駛9件及行人違規42件，將持續努力執法取締交通違規強度，以降低交通事故發生率。

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士林分局表示，除已立即規劃區域性防飆及防制事故勤務外；也針對士東路、德行東路段無號誌路口加裝警示爆閃燈，以警示用路人；並建議相關單位繪設減速標線，及加強路段測速照相取締超速違規，避免類似憾事再次發生。

士林分局呼籲，駕駛人開車切勿超速，若行經無號誌路口時，務必「慢、看、停」及禮讓行人優先通行，將持續於轄內易肇事路段編排事故防制勤務，加強攔查改裝車、噪音車及超速等違規取締，降低交通事故發生。（編輯：方沛清）1110322