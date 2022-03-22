更多編輯台推薦新聞：
2022奧斯卡看點整理 「犬山記」珍康萍有望改寫金獎史

2022奧斯卡看點整理 「犬山記」珍康萍有望改寫金獎史

阿美族王芮緹申請入烏克蘭傭兵 曾騎單車遊世界圓女友遺願
政治

阿美族王芮緹申請入烏克蘭傭兵 曾騎單車遊世界圓女友遺願

貝克漢交出IG使用權 供烏克蘭醫師上傳戰地現況
國際

貝克漢交出IG使用權 供烏克蘭醫師上傳戰地現況

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

全國技能競賽34人食物中毒 便當店負責人遭起訴

2022/3/22 14:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北22日電）勞動部109年舉辦全國技能競賽，34名與會人員吃完便當後食物中毒。士檢查出，食材含有沙門氏桿菌，林姓便當店負責人涉有過失，依違反食品安全衛生管理法起訴。

士林地方檢察署起訴書指出，勞動部於民國109年9月間於南港展覽館舉辦「第50屆全國技能競賽活動」，午間共有71名參加活動的學生、老師與工作人員食用由新北市汐止區一家便當店提供的午餐。

詎料34人用餐後食物中毒，發生發燒、嘔吐、腹瀉等急性腸胃炎症狀；被害人送醫治療，經醫師診斷為沙門氏桿菌感染而引起的急性腸胃炎，其中一名被害人甚至因嚴重脫水、血液濃稠導致腦部靜脈竇栓塞。

新北市衛生局案發後前往便當店稽查，發現現場沒有落實病媒防制措施，也無病媒消毒紀錄，另有設備與器具未保持清潔、食材未離地等缺失。

林姓女負責人到案辯稱有妥善處理食材，且當天零售便當與會場便當相同，但沒有發生問題。

檢察官認為，林姓女負責人本應注意食品不得染有病原菌，並隨時注意食品儲藏、解凍及料理時的環境衛生，卻疏於注意，以染有沙門氏桿菌的食材製作便當，導致34人食物中毒，日前依過失違反食品安全衛生管理規定致危害人體健康罪嫌起訴。（編輯：李亨山）1110322

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族