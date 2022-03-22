全國技能競賽34人食物中毒 便當店負責人遭起訴

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（中央社記者蕭博文台北22日電）勞動部109年舉辦全國技能競賽，34名與會人員吃完便當後食物中毒。士檢查出，食材含有沙門氏桿菌，林姓便當店負責人涉有過失，依違反食品安全衛生管理法起訴。

士林地方檢察署起訴書指出，勞動部於民國109年9月間於南港展覽館舉辦「第50屆全國技能競賽活動」，午間共有71名參加活動的學生、老師與工作人員食用由新北市汐止區一家便當店提供的午餐。

詎料34人用餐後食物中毒，發生發燒、嘔吐、腹瀉等急性腸胃炎症狀；被害人送醫治療，經醫師診斷為沙門氏桿菌感染而引起的急性腸胃炎，其中一名被害人甚至因嚴重脫水、血液濃稠導致腦部靜脈竇栓塞。

新北市衛生局案發後前往便當店稽查，發現現場沒有落實病媒防制措施，也無病媒消毒紀錄，另有設備與器具未保持清潔、食材未離地等缺失。

林姓女負責人到案辯稱有妥善處理食材，且當天零售便當與會場便當相同，但沒有發生問題。

檢察官認為，林姓女負責人本應注意食品不得染有病原菌，並隨時注意食品儲藏、解凍及料理時的環境衛生，卻疏於注意，以染有沙門氏桿菌的食材製作便當，導致34人食物中毒，日前依過失違反食品安全衛生管理規定致危害人體健康罪嫌起訴。（編輯：李亨山）1110322