林穎孟被控詐領助理費 聲明相信司法終還清白

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無黨籍台北市議員林穎孟（中）被控詐領助理費，北檢23日凌晨諭令新台幣100萬元交保。林穎孟接受媒體採訪時表示，沒有詐領助理費，相信事實會還原、司法會還她清白。中央社記者蕭博文攝 111年3月23日

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（中央社記者劉建邦台北24日電）無黨籍北市議員林穎孟被控詐領助理費，北檢23日凌晨諭令新台幣100萬元交保。林穎孟今天發聲明稿表示，對不實指控深感遺憾與委屈，會持續捍衛名譽，相信司法終將還自己清白。

檢調獲報，指稱 林穎孟 林穎孟小檔案 生日：1983年10月20日 黨籍：無黨籍 學歷：台大社會碩士、清大人文社會學士 現職：台北市議員 經歷：時代力量發言人、林昶佐國會法案組長、遊戲公司APP開發團隊 看更多 關閉 自民國107年至109年間，涉嫌向台北市議會詐領公費助理費。台北地檢署22日指揮調查局新北市調處兵分6路搜索，並傳訊林穎孟、郭姓女子及蕭姓男子等3人說明。檢察官漏夜複訊，23日凌晨諭令林穎孟100萬元交保、蕭男20萬元交保，郭女請回。

林穎孟今天透過媒體群組發聲明稿表示，適逢選舉年，面對許多艱困，仍獲許多人支持，不會辜負大家期待，會堅強走下去，從政是學生時代純粹熱情和理想，若為錢、權，真的不需從政。

林穎孟指出，任職期間所有議會發給助理薪水，都是他們應得，絕對不可能剝奪薪水，絕對沒把任何助理費，放入自己口袋，對於工作夥伴捲入政治是非，感到很抱歉。

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林穎孟表示，針對葉姓前執行長任職期間曾不在國內，葉姓人員在團隊工作，業務為組織經營、支持者互動經營、接陳情案等，這些組織與支持者包含產業公會、青商會、各地台商會等，必需常在外，同時負責協調團隊內部溝通與工作，有實際勞務存在，不可能是人頭。

林穎孟指出，至於郭姓前助理實為負責處理影像設計，包含影音剪輯、圖片製作等，任職期間並非負擔法案或選民服務，工作型態不用待在辦公室，以線上方式聯繫指派，期間盡責產出影片與圖片，有實際勞務存在，不可能是人頭。（編輯：方沛清）1110324