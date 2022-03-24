苗62線落石砸中志工團遊覽車 1乘客受傷送醫

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苗栗縣警察局大湖分局24日指出，搭載台中梧棲區公所志工旅遊團的遊覽車下午1時許行經苗62線6.2公里處，遭3顆落石擊中，多處車窗破裂，車上1名劉姓婦人臉部被玻璃碎片劃傷。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月24日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）連日降雨加上地震影響，山區路況不穩。一輛搭載志工團遊覽車今天行經苗栗縣泰安鄉苗62線，遭落石砸中，車內1名70歲婦人臉部被車窗玻璃劃傷，送醫救治，無生命危險。

苗栗縣警察局大湖分局指出，遊覽車上含司機在內共31人，為台中梧棲區公所志工旅遊團，車輛於下午1時許行經苗62線6.2公里處，遭3顆落石擊中，車窗破裂，車上1名劉姓婦人臉部被車窗玻璃碎片劃傷。

意外發生後，唯恐再有落石，遊覽車於是行駛至泰雅文物館並請求救護支援，苗栗縣消防局救護車到場後，將劉姓婦人送往大順醫院救治，無生命危險。

警方表示，近日連續降雨加上地震頻傳，易造成山區土石鬆動，路況不穩，提醒駕駛人行經山區道路務必格外留意。（編輯：張銘坤）1110324

近日連續降雨加上地震頻傳，山區路況不穩，苗栗縣通往泰安溫泉區道路苗62線24日下午發生落石砸中遊覽車意外，造成車上1名乘客受傷送醫。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月24日