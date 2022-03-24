前台南議長賴美惠涉詐助理費 南檢聲押助理被釋放

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（中央社記者張榮祥台南24日電）前台南市議會議長賴美惠涉嫌在市議員任內詐領助理費逾200萬元，南檢訊後賴美惠以30萬元交保，吳姓助理5萬元交保，陳姓助理被聲押，台南地院則認定不符聲押要件，裁定釋放。

台南地方法院發言人林福來今晚指出，地院羈押庭認為無事實足認陳姓助理有串、滅證事實，且相關證人、證物應由檢察官蒐證完成，不論被告是否坦承犯行或有無罪責，依目前已取得偵查卷證，已無使案情陷於晦暗不明的危險，陳姓助理不符羈押要件，裁定駁回羈押聲請。

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賴美惠在台南市議員任內涉嫌詐領助理費逾新台幣200萬元，台南檢調昨天搜索傳喚14人到案，其中8名被告、6名證人，賴美惠的兒子、現任台南市議員李宗翰則是證人之一。南檢訊後，賴美惠以30萬元交保，吳姓助理5萬元交保，陳姓助理聲押。

賴美惠曾任台南縣市合併前台南縣第14屆至第16屆縣議員，縣市合併後續任台南市第1屆及第2屆市議員，且成為首位台南市議會女性議長，2018年未競選連任，交棒給兒子李宗翰。（編輯：黃世雅）1110324