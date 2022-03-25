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涉背信不法獲利9000萬 街口執行長胡亦嘉1000萬交保

2022/3/25 08:15（3/25 08:33 更新）
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街口集團執行長胡亦嘉及莊姓妻子等人涉嫌辦理基金配售時，未公平配售投資人，獲取不法所得初估約新台幣9000萬元。檢調24日約談胡男等5人。中央社記者林長順攝 111年3月25日
街口集團執行長胡亦嘉及莊姓妻子等人涉嫌辦理基金配售時，未公平配售投資人，獲取不法所得初估約新台幣9000萬元。檢調24日約談胡男等5人。中央社記者林長順攝 111年3月25日
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（中央社台北25日電）街口集團執行長胡亦嘉等人涉嫌辦理基金配售時，未公平配售投資人，獲取不法所得初估約新台幣9000萬元。檢調昨天約談胡亦嘉等5人，今天凌晨諭令胡亦嘉1000萬元交保。

檢調獲報，胡亦嘉等人於民國109年間，涉嫌違背受託任務，辦理基金配售時，未公平配售予所有投資人，獲取不法所得初估約9000萬元，涉犯刑法背信罪嫌。

台北地檢署昨天指揮調查局北部地區機動工作站執行搜索8處，預計訊問胡亦嘉、妻子莊郁琳、街口投信前董事長王律傑、地產大亨楊健一兒子楊立偉等5人說明，陸續移送北檢複訊。

檢察官複訊後，今天凌晨諭令胡亦嘉1000萬元交保，並限制出境、出海、住居，王律傑200萬元交保、楊立偉100萬元交保、莊郁琳50萬元交保。（編輯：郭諭儒）1110325

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