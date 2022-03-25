酒店公關小姐合約糾紛 林森北路砍人案警逮7嫌

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（中央社記者劉建邦台北25日電）台北市林森北路附近大樓內昨晚發生1名男子遭人砍傷，導致左手受傷，警方調查，是因酒店經紀公司公關小姐合約問題，才發生持刀傷人糾紛，警詢後將周姓男子等7人移送法辦。

台北市政府警察局中山分局今天召開記者會，中山二派出所副所長陳明全表示，24日晚上9時許獲報，中山區林森北路附近大樓內10樓有打架狀況，立即指派員警趕赴現場，到場發現34歲廖姓男子左手有刀傷，經送醫救治後，無生命危險。

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警方調查，案發地點為酒店經紀公司，47歲陳姓負責人供稱，因公關小姐合約問題與27歲周姓男子約定在公司內協調，過程中，雙方一言不合爆發口角及肢體衝突，導致廖姓友人遭刀砍傷，陳男事後通知警消到場把廖男送醫。

警方調閱監視器畫面並擴大偵辦，隨即掌握犯嫌身分等資料，今天凌晨通知周姓男子等7人到案，警詢後依妨害秩序、傷害罪嫌移送檢方偵辦。（編輯：方沛清）1110325