不滿遭閃大燈 3男員林街頭攔車怒砸落網

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彰化縣警察局員林分局接獲民眾報案，指開車在路口停紅燈時，看見對向車道一輛車開遠光燈，因此閃大燈提醒對方，沒想到對方以為被挑釁，竟掉頭尾隨攔截，更以棍棒砸毀車輛。警方26日循線查獲賴姓、蔡姓、張姓犯嫌到案，詢後依法送辦。（員林警分局提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年3月26日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣26日電）劉姓男子開車行經員林市鬧區見車輛疑開遠光燈，閃大燈提醒對方，不料被認為挑釁遭攔下砸車，警方今天下午宣布查獲賴姓、蔡姓、張姓犯嫌到案，依恐嚇、妨害秩序等罪嫌法辦。

彰化縣員林市出現「球棒隊」，彰化縣警察局員林分局昨天凌晨接獲民眾報案指駕車行經員林市莒光路與員鹿路口停紅燈時，看見對向車道一輛車開遠光燈，因此閃大燈提醒對方，沒想到對方以為遭挑釁，竟掉頭尾隨到民生路後，跨越雙黃線逆向超車攔下。

員林分局今天下午召開記者會說明這件行車糾紛毀損案，偵查隊長蕭志旺指出，犯嫌賴姓男子等人攔停劉姓被害人理論，並拍打車窗要求下車，賴男等人不理會被害人一直道歉，以棍棒砸毀車輛後方擋風玻璃、車體鈑金、後遮陽板等，讓被害人感到相當害怕。

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蕭志旺說，員林分局接獲報案立即成立專案小組偵辦，經擴大調閱路口監視器及比對行車影像，發現賴姓男子等人涉有重嫌，立即報請檢察官指揮偵辦並核發拘票，今天上午先在大村鄉緝獲賴姓主嫌，接續查獲蔡姓、張姓共犯到案，全案依涉犯刑法恐嚇、妨害秩序、毀損、公共危險等罪嫌，移送彰化地方檢察署偵辦。

員林分局長楊志傑表示，街頭暴力決不寬待，維護民眾生命、財產安全是警方第一要務，民眾若遇糾紛應循正當法律途徑處理，切勿以非法手段解決，警方必定究辦不法行為。（編輯：謝雅竹）1110326