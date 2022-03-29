淡水警負槍傷逮車手頭 查獲衝鋒槍、狙擊槍

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新北市警察局淡水分局員警28日在林口辦案逮人遭開槍拒捕，小隊長李宥賢（臥床者）右小腿中彈，經送醫已無大礙，市警局長黃宗仁（左）前往探視。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年3月29日

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（中央社記者王鴻國新北29日電）淡水分局偵查隊刑警昨晚在林口辦案逮人遭開槍拒捕，造成小隊長李宥賢右小腿中彈，經送醫已無大礙，警方進一步清查起獲衝鋒槍、狙擊槍共長短槍4支及子彈數百發。

淡水分局員警昨晚跨區偵辦詐欺案件，晚間8時許來到林口區文化一路某社區地下室停車場埋伏，見涉案的42歲陳姓男子開車返家時，偵查隊小隊長李宥賢等6人就上前進行拘提。

員警在壓制陳男時，遭到陳男抗拒並朝員警開了1槍，射中李宥賢的右小腿，但警方仍奮勇將陳男壓制逮捕。受傷員警被送往林口長庚醫院急救，經治療後，傷勢已無大礙。市警局長黃宗仁得知到場探視，市長侯友宜及警政署長陳家欽也打電話慰問。

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偵查隊長王凱文接受媒體聯訪時表示，陳男涉嫌詐欺集團中負責操縱車手臨櫃提領及ATM取款者，警方跟蒐數月才掌握行蹤，昨晚埋伏拘提時遭陳男開槍拒捕，李宥賢右小腿中彈後仍負傷與同事合力將陳嫌壓制逮捕，經送醫治療後已返家休養。

他表示，後續搜索陳男車輛及住處，共查獲短槍2支、制式狙擊長槍、衝鋒槍各1支及數百發子彈，在屋內發現小型車床、改造槍身與各式改造槍枝工具一批，查扣不法所得新台幣10萬餘元。詢後，全案依殺人未遂、槍砲及詐欺等罪嫌移送偵辦，並持續追查槍枝來源與擴大溯源偵辦詐欺集團。（編輯：方沛清）1110329