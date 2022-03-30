基隆警群聚案 署長：有違規必定嚴懲

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基隆染疫群聚案延燒，警政署長陳家欽（中）30日受訪表示，因基隆警察確診者多為刑事人員，已從相關單位調派警力支援、運作都正常，針對有違規情事者必定嚴懲，當務之急要穩定軍心，防止疫情再擴散。中央社記者黃麗芸攝 111年3月30日

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（中央社記者黃麗芸台北30日電）基隆染疫群聚案延燒，警政署長陳家欽今天說，因基隆警察確診者多為刑事人員，已從相關單位調派警力支援、運作都正常，針對有違規情事者必定嚴懲，當務之急要穩定軍心。

陳家欽上午出席刑事局打擊虛幣投資詐騙專案記者會，媒體會前詢問基隆市警察局COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫群聚現況，以及違規外出飲酒者相關懲處問題。

他表示，這次基隆市警察局確診者多為刑事人員，所以已從少年隊、婦幼隊的刑事人員抽調出來以支援各分局警力；另外警政署也派保安警察第三總隊和基隆港務警察總隊的刑事人員協助疫調，目前整個警力運作都正常。

違規部分，陳家欽說，違者一定會加以嚴懲，另外相關主管的考監責任也會一併論處，目前當務之急就是要基隆市警察局穩定軍心和治安，同時協助疫調工作，以防止疫情擴散。（編輯：李亨山）1110330