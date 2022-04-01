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通緝藥頭隱身中部民宅 苗警攻堅查獲製毒工廠

2022/4/1 10:22（4/1 11:31 更新）
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苗栗縣警察局刑警大隊1日指出，在雲林地檢署指揮偵辦下，破獲一間藏身於雲林民宅的製毒工廠，當場逮捕遭通緝的童姓毒販，並查獲大量毒品和製毒工具。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年4月1日
苗栗縣警察局刑警大隊1日指出，在雲林地檢署指揮偵辦下，破獲一間藏身於雲林民宅的製毒工廠，當場逮捕遭通緝的童姓毒販，並查獲大量毒品和製毒工具。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年4月1日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）苗栗縣警察局刑警大隊今天指出，在雲林地檢署指揮偵辦下，破獲一間藏身於雲林民宅的製毒工廠，當場逮捕遭通緝的童姓毒販，並查獲大量毒品和製毒工具。

苗栗縣刑警大隊副大隊長馮文義接受媒體聯訪表示，日前接獲情資，中部某販毒集團從事製造及販賣毒品，經報請雲林地檢署指揮，30日見時機成熟，動員霹靂小組等大批警力拂曉出擊。

馮文義指出，霹靂小組攻堅進入嫌犯所藏位於雲林縣民宅，44歲童姓男子見狀從屋頂攀爬逃竄至隔壁住戶陽台，原本還想利用繩索攀降逃逸，但被攻堅警力逼到陽台角落，最後才束手就擒。

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警方於現場查獲童男等4人，涉嫌製造販賣毒品，查扣毒品海洛英62.7公克、安非他命1231公克、愷他命101公克、圖樣Moncler毒品咖啡包2933公克、監視器主機一組、封膜機兩台、夾鏈袋一大箱、分裝盤、電子磅秤、研磨機、冷卻機一組、化學反應釜大型機具兩組等製毒工具一批。

馮文義表示，童嫌頑強狡詐，因販毒案通緝須執行19年，與警方鬥智，在住處自行架設監視設備，用以監控周邊狀況，但仍邪不勝正，警方選擇在一大早攻堅，讓嫌犯措手不及，全案依毒品危害防制條例移送雲林地檢署偵辦。（編輯：黃世雅）1110401

苗栗縣警察局刑警大隊破獲一間藏身於雲林民宅的製毒工廠，當場逮捕遭通緝的童姓毒販，並查獲毒品海洛英62.7公克、安非他命1231公克、愷他命101公克、圖樣Moncler毒品咖啡包2933公克和製毒工具一批。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年4月1日
苗栗縣警察局刑警大隊破獲一間藏身於雲林民宅的製毒工廠，當場逮捕遭通緝的童姓毒販，並查獲毒品海洛英62.7公克、安非他命1231公克、愷他命101公克、圖樣Moncler毒品咖啡包2933公克和製毒工具一批。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年4月1日
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