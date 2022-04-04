四海幫大哥兒遭北聯幫眾擄毆 北市警送辦3嫌

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（中央社記者黃麗芸台北4日電）四海幫方姓堂主的兒子和北聯幫陳姓成員為女同學爭風吃醋，方男3月遭北聯幫幫眾擄走毆傷並丟包新北市，北市警方獲報後於隔日在大同區查緝、送辦3嫌，劉姓主嫌遭羈押禁見。

台北市警察局萬華分局偵查隊副隊長黃冠豪今天對外說明，3月13日晚間11時獲報，稱有名方姓男學生於轄內遭3男帶走，立即成立專案小組偵辦，並調閱周邊監視器影像追查，鎖定涉案車輛進行追緝。

經調查了解，起因為四海幫方姓大哥的兒子日前為了喜歡的高中女同學而和北聯幫成員陳男爭風吃醋，並於社群軟體IG和北聯幫眾嗆聲起糾紛，方男3月13日深夜突然遭北聯幫幫眾擄走、毆傷。

北市警方3月14日接獲新北市警察局三重分局轉報，於三重區文化南路一帶發現方男受傷、手部骨折而倒臥路旁，立即送聯合醫院三重院區救治。

據了解，方姓堂主也因此震怒，發出「江湖追殺令」要追殺事主。

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警方在確認被害人方男安全後，持續針對涉案車輛動線調閱影像追查，最後鎖定涉案人身分，並於3月14日陸續在北市大同區1間賓館等處查緝相關犯嫌到案，全案依妨害自由、殺人未遂等罪將3嫌移送台北地檢署偵辦，劉姓主嫌遭法院核准羈押禁見。

由於雙方都有黑幫背景，為避免引發江湖恩怨，北市警方已嚴密監控兩大幫派，防止任何可能發生的暴力衝突或治安疑慮。（編輯：張銘坤）1110404