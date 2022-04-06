遭疑國民法官法庭被害人席位不當 司法院將討論

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北6日電）劍青檢改今天指司法院就國民法官法庭席位布置，將「被害人」席位挪移至檢察官後方不當，應導正。司法院回應，明天將召開「國民法官法庭席位布置諮詢會議」，有結論再公布。

司法院官員指出，國民法官新制將於112年上路，為保障被害人（或被害人遺屬）在訴訟程序中得以充分陳述意見、參與程序，因此在國民法官法庭中設置被害人專屬席位。

司法院指出，各界對於被害人席位的安排，雖有不同意見，但仍應以維持審檢辯三方構造，尊重被害人權益為最大考量，並參考德日法制經驗，妥適安排。

司法院訂於7日召開「國民法官法庭席位布置諮詢會議」，邀請學者、法官、檢察官、律師、被害人團體及法務部代表，共同討論包含被害人席位在內的法庭席位布置，待有結論，即會對外說明。

檢察官改革團體「劍青檢改」今天指出，司法院委託「台灣設計研究院」規劃國民法官之法庭空間配置，於今年3月1日逕自完工公布定案，過程均未與各方團體溝通，對外號稱「以更舒適無壓迫感的『參與體驗』為準則」，實際上「只重法官台上體驗，不管台下訴訟參與」。

劍青檢改表示，國民法官法庭席位布置部分，「被害人」席位挪移至公訴檢察官席位的後方，變成檢察官後方第二排，毫不尊重檢察官及犯罪被害人團體，也將「沒收參與人」挪至辯護律師的後方，變成其後方第二排。

劍青檢改說，被害人（或告訴人）作為受害一方，立場雖然與被告相對立；檢察官作為控訴被告的一方，立場原則上也和被告相對立。但這並不代表，檢察官和被害人（或告訴人）的立場就會完全相互一致。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

劍青檢改指出，以殺人案件為例，被害人包括死者的遺屬，他們才是整個法庭活動中最痛苦，也最想見證正義，最想跟法官們說話的人，但坐在檢察官區域內，且為後排，無從陳述意見或反映表情，甚至讓國民法官誤認完全依附於公訴檢察官。

劍青檢改指出，國民法官制度精神在「尊重與參與」，但規劃的法庭配置席位，從未尊重被害人，呼籲司法院應儘速重新調整更正。（編輯：李錫璋）1110406