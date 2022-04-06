打擊境外茶混充詐欺案 高檢署成立協調督導小組

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台灣高等檢察署6日表示，目前已針對境外茶混充台茶案件成立督導小組，與行政機關建立聯繫窗口及平台，促進檢察與行政機關就此類案件互相協力的深度與強度。圖為台東地檢署日前查獲轄內首件境外茶混充台灣茶案，當場查扣疑似混充茶葉。（高檢署提供）中央社記者蕭博文傳真 111年4月6日

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（中央社記者蕭博文台北6日電）台灣高等檢察署表示，為打擊境外茶混充台灣茶詐欺案，今天偕同食品藥物管理署、農糧署等機關代表，召開「打擊境外茶混充台茶聯繫會議」，凝聚檢察與行政機關共識。

高檢署新聞稿指出，聯繫會議今天由行政院食品安全辦公室主任許輔、諮議姜寶仁，偕同衛福部食品藥物管理署副署長林金富、農委會農糧署副署長姚志旺、茶業改良場場長蘇宗振及台中地檢署等機關代表共同召開。

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高檢署表示，已針對境外茶混充台茶案件成立督導小組，由查緝民生犯罪督導中心召集人主任檢察官鄭鑫宏擔任執行秘書，與行政機關建立聯繫窗口及平台，促進檢察與行政機關就此類案件互相協力的深度與強度，迅速掌握問題，嚴查速辦。

新聞稿指出，檢察機關受理此類案件共32案，已搜索15次、具保2人、已有1案偵結；其中台東地方檢察署於查獲轄內首件境外茶混充台灣茶案件時，當場查扣疑似混充茶葉282斤，並以涉犯詐欺及虛偽標記等罪嫌，諭知蘇姓被告等2人各以新台幣10萬元交保。（編輯：李亨山）1110406