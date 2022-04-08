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桃園八德外役監受刑人翻牆逃亡 檢警搜索中

2022/4/8 21:41（4/9 09:53 更新）
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8日一名受刑人脫逃桃園八德外役監獄。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
8日一名受刑人脫逃桃園八德外役監獄。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者葉臻桃園8日電）桃園八德外役監林姓受刑人今天下午疑似以上廁所為由，從作業場所翻牆脫逃。監所表示，林姓受刑人犯刑為放火燒毀他物及竊盜罪，已向警方報案，並以涉嫌脫逃罪嫌函報檢方。

法務部矯正署八德外役監獄晚間發布新聞稿表示，林姓受刑人在下午1時40分許以上廁所為由，疑似由作業場所旁攀爬圍牆脫逃，已向轄區桃園市政府警察局龜山分局大林派出所報案。

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監所指出，由於管理員巡視時，發現林姓受刑人不在作業場所，原本以為人在如廁，至廁所尋找後卻沒發現行蹤，經調閱監視器檢視，發現疑似林姓受刑人的黑衣人翻越作業處所旁圍牆脫逃。

監所表示，林姓受刑人今年26歲，犯刑為放火燒毀他物及竊盜罪，刑期9年10月，已有9次返家探視紀錄，在監所執行期間並無異樣；除向警方報案外，也依規定以涉嫌脫逃罪嫌函報桃園地檢署。（編輯：方沛清）1110408

法務部矯正署八德外役監獄外觀。（圖取自桃園八德外役監網頁bdo.moj.gov.tw）
法務部矯正署八德外役監獄外觀。（圖取自桃園八德外役監網頁bdo.moj.gov.tw）
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