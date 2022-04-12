更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭男孩寫家書給亡母：謝謝妳給我人生最棒9年
國際

烏克蘭男孩寫家書給亡母：謝謝妳給我人生最棒9年

陽明交大研發中藥淨冠方 預防COVID-19、減輕症狀
生活

陽明交大研發中藥淨冠方 預防COVID-19、減輕症狀

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

私人救護車急送傷患闖紅燈 攔腰撞轎車再釀2傷

2022/4/12 19:15（4/12 19:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市新店區12日下午一輛私人救護車在運送傷患過程中，鳴笛闖紅燈，卻攔腰撞上綠燈通行轎車，造成2人受傷。（翻攝畫面）中央社記者沈佩瑤傳真 111年4月12日
新北市新店區12日下午一輛私人救護車在運送傷患過程中，鳴笛闖紅燈，卻攔腰撞上綠燈通行轎車，造成2人受傷。（翻攝畫面）中央社記者沈佩瑤傳真 111年4月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤新北12日電）新北市新店區今天下午2時許一輛私人救護車運送傷患過程中，鳴笛闖紅燈，卻攔腰撞上綠燈通行轎車，造成2人受傷。警消獲報到場將傷者送醫，肇事原因待釐清。

新北市政府警察局新店分局獲報，北新路、寶強路口發生救護車和轎車碰撞事故，立即派員前往處理。

警方到場初步調查，33歲私人救護車黃姓司機當時正運送腿部受傷的82歲婦人前往台北榮民總醫院就醫，車上還有傷患女兒51歲劉姓女子陪同。

救護車鳴笛行駛經過路口時闖紅燈，猛撞上74歲林姓男子駕駛的轎車，造成轎車46歲林姓乘客多處擦挫傷，救護車內劉姓女子頸部、腳部擦挫傷，都送往台北慈濟醫院救治。

警方說，雙方駕駛都沒酒駕，目前初步調查研判，救護車未注意車前路況，轎車未禮讓救護車，肇事責任待後續釐清。（編輯：李明宗）1110412

新北市新店區12日下午一輛私人救護車運送傷患過程中，鳴笛闖紅燈，卻攔腰撞上綠燈通行轎車，造成2人受傷。由於撞擊力道猛烈，救護車頭嚴重毀損。（翻攝畫面）中央社記者沈佩瑤傳真 111年4月12日
新北市新店區12日下午一輛私人救護車運送傷患過程中，鳴笛闖紅燈，卻攔腰撞上綠燈通行轎車，造成2人受傷。由於撞擊力道猛烈，救護車頭嚴重毀損。（翻攝畫面）中央社記者沈佩瑤傳真 111年4月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載