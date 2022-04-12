私人救護車急送傷患闖紅燈 攔腰撞轎車再釀2傷

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新北市新店區12日下午一輛私人救護車在運送傷患過程中，鳴笛闖紅燈，卻攔腰撞上綠燈通行轎車，造成2人受傷。（翻攝畫面）中央社記者沈佩瑤傳真 111年4月12日

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（中央社記者沈佩瑤新北12日電）新北市新店區今天下午2時許一輛私人救護車運送傷患過程中，鳴笛闖紅燈，卻攔腰撞上綠燈通行轎車，造成2人受傷。警消獲報到場將傷者送醫，肇事原因待釐清。

新北市政府警察局新店分局獲報，北新路、寶強路口發生救護車和轎車碰撞事故，立即派員前往處理。

警方到場初步調查，33歲私人救護車黃姓司機當時正運送腿部受傷的82歲婦人前往台北榮民總醫院就醫，車上還有傷患女兒51歲劉姓女子陪同。

救護車鳴笛行駛經過路口時闖紅燈，猛撞上74歲林姓男子駕駛的轎車，造成轎車46歲林姓乘客多處擦挫傷，救護車內劉姓女子頸部、腳部擦挫傷，都送往台北慈濟醫院救治。

警方說，雙方駕駛都沒酒駕，目前初步調查研判，救護車未注意車前路況，轎車未禮讓救護車，肇事責任待後續釐清。（編輯：李明宗）1110412