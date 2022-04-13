刑事局破4處地下期貨投注站 逮14人法辦

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鄭姓男子等人在高雄、嘉義等地經營地下期貨投注站，實為賭博投注站，刑事局日前循線兵分多路攻堅，逮捕涉案鄭男等14人，詢後依賭博等罪嫌移送檢方偵辦。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真 111年4月13日

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（中央社記者蘇木春台中13日電）鄭姓男子等人在高雄嘉義等地，經營地下期貨投注站，美其名為投資「台指期」交易，實為經營賭博投注站，刑事局日前循線逮捕涉案鄭男等14人，詢問後依賭博等罪嫌移送檢方偵辦。

刑事局偵查第六大隊第六隊今天發布新聞稿表示，刑事局溯源調查發現高雄及嘉義地區有地下期貨簽賭站，提供上線風險分單或轉單與下線賭客簽注，影響期貨市場發展及金融秩序，分別報請橋頭及嘉義地檢署檢察官指揮偵辦。

刑事局中部打擊犯罪中心與高雄市警局左營分局及嘉義市警局第二分局等單位，成立專案小組共同偵辦。辦案人員查出，簽賭投注站以台灣證券交易所發行加權股價指數（台指期）為投注標的，以作多或作空，漲、跌1點計價台幣200元提供下注簽賭。

辦案人員經溯源調查發現，59歲鄭男、61歲蔡男、65歲王男與58歲顏林女，為4處地下期貨投注站大組頭，投注站居中每口抽佣150至200元，吸引賭客挹注博奕，美其名為投資「台指期」交易，實則為經營賭博投注站，招攬民眾對賭。

警方今年1月及3月間，兵分多路前往高雄市左營、大社與三民區及嘉義縣布袋鎮等4處投注站查緝，共帶回鄭男等14名涉案人，並查扣手機、電腦、期貨交易手冊、下注單等證物偵辦。

警方初步估計，4處投注站共計獲利8183萬餘元，全案詢問後，將鄭男等14人依違反期貨交易法、賭博等罪嫌，分別移送橋頭及嘉義地檢署偵辦。

警方呼籲，地下期貨業者常以電話、傳單或社交媒體招攬客戶，並以免交保證金、手續費及賺多賠少等話術鼓勵交易，此類投資下注屬對賭行為，民眾若遇有類似情況，應提高警覺。（編輯：卞金峰）1110413