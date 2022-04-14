嘉義居家隔離少年無照駕車自撞電桿 警方查獲送辦

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嘉義縣一名17歲少年無照駕駛，14日上午在中埔鄉台3線288.2公里處擦撞電桿，幸僅輕傷，警方依法告發裁罰，隨後又發現他被匡列居隔、擅自外出，同步報請衛生單位裁處。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月14日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）嘉縣17歲少年無照駕車，今天上午在中埔鄉台3線288.2公里處，擦撞電桿造成右手輕微擦傷，交通違規警方依法告發，並發現他被匡列居隔擅自外出報請衛生單位裁處，恐遭罰鍰10萬以上。

嘉義縣警察局中埔分局今天發布新聞稿表示，上午8時35分許在中埔鄉台3線288.2公里處，1名朱姓少年（17歲）駕駛1部自用小客車沿中埔鄉台3線北往南方向行駛，因自身駕駛不當擦撞路邊電線桿，造右手輕微擦傷並無大礙。

警方表示，朱姓少年無照駕駛且肇事，已依交通法規處理告發，但深入調查卻發現他是嘉義縣衛生局匡列與COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）染疫者接觸的居家隔離對象，要到4月16日止才解除隔離，立即記錄現場情況及檢附相關資料後報請衛生單位裁處，再將人送回家中繼續居隔。

嘉義縣衛生局長趙紋華告訴中央社記者，違反居隔者將視其情節給予不同的裁罰，可處新台幣10萬至100萬元罰鍰。中埔鄉衛生所尚未將案件移送衛生局。

警方指出，依據道路交通管理處罰條例第21條1項1款規定，朱姓少年未領有駕駛執照駕駛小型車或機車，可處6000元以上1萬2000元以下罰鍰。（編輯：卞金峰）1110414