苗警副分局長轉角遇贓車 守株待兔逮竊嫌

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新竹市楊姓女子的自小客車遭竊，透過網路協尋，因橘色車體顏色較為顯眼，苗栗警分局副分局長張中開車行經市區，發現贓車就停在路旁，立即通報同仁前往埋伏，順利逮捕竊嫌。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年4月15日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）新竹市楊姓女子的自小客車遭竊，透過網路協尋，因為橘色車體顏色較為顯眼，苗栗警分局副分局長張中開車行經市區，發現贓車就停在路旁，立即通報同仁守株待兔順利逮捕竊嫌。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長張中今天接受媒體聯訪表示，透過社群網站發現民眾貼文協尋一輛遭竊車輛，因車型及橘色的車身顏色特殊，留有印象，日前開車行經苗栗市中山路時發現該車，隨即通報偵查隊同仁前往埋伏。

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大約經過3個小時，看到一名男子準備取車，員警一擁上前圍捕，對方竟拔腿就跑，雙方追逐大約100公尺，現年51歲的張姓竊嫌才被警方壓制逮捕，追捕過程宛如電影情節，也引來許多路人圍觀。

張嫌供稱，因為要從新竹市香山區前往苗栗拜訪友人，沒有交通工具，才會偷車代步，沒想到因為偷來的贓車顏色太過顯眼，反而被警方盯上；但警方除了依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦外，也不排除張嫌涉及其他案件，已擴大調查中。（編輯：李錫璋）1110415