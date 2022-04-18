桃園砂石場偷排污水獲利36億 檢方起訴求重判

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（中央社記者吳睿騏桃園18日電）桃園市一家砂石場長期排放重金屬超標廢污水，不法獲利達新台幣36億元，桃園地檢署近日起訴余姓負責人、周姓廠長等10名被告，並向法院求處6年、5年徒刑，併科高額罰金。

桃園地方檢察署今天發布新聞稿表示，地檢署於109年6月接獲環境保護署北區督察大隊報稱，在大園區由余姓負責人經營的砂石場，未領有排放廢污水許可證或證明文件，卻長期在廠區內私設暗管，排放未經處理含有鉛、鎳、鋅等重金屬廢污水。

桃檢表示，專案小組利用科技設備長期蒐證，去年7月13日由檢察官廖榮寬指揮專案小組於夜間發動搜索，傳喚砂石場余姓負責人、周姓廠長、羅姓、林姓幹部及負責操作設備的5名外籍移工，並開挖廠區扣得私設暗管等相關設備。

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桃檢指出，檢察官在偵辦期間發現，被余姓負責人等人，從107年9月起就有違法排放廢污水，至110年7月為止，若以污泥短少量計算，因違法處理廢污水所獲得不法利益高達約36億餘元，除清查並扣押砂石場及余姓負責人配偶名下帳戶共約1億元資金，以及50筆總價值約4億餘元的不動產。

近日檢察官偵查終結，將余姓負責人、周姓廠長等10名被告，依涉水污染防治法、廢棄物清理法、刑法等罪嫌提起公訴，審酌余、周2人僅為一己私利，罔顧國人健康，輕視生態保護犯行惡劣，分別向法院求處6年、5年徒刑期，併科2000萬、1500萬罰金，並對砂石場求處2億元罰金，另聲請宣告沒收查扣的資金及不動產。（編輯：方沛清）1110418