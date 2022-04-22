澎湖上士販售極機密軍事資料遭檢調搜索 6萬元交保

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（中央社記者洪學廣高雄22日電）澎湖蔡姓上士任職澎防部期間遭不明男子誘導，自109年起陸續刺探收集「極機密」作戰計畫等軍事機密販售，涉違國安法等罪，高雄高分檢昨搜索後，檢方諭知6萬元交保。

台灣高等檢察署高雄檢察分署今天發布新聞稿指出，澎湖現役蔡姓上士在任職澎防部期間，因缺錢花用上網找尋軍人貸款廣告，結果遭不明男子誘導提供軍事機密，以換取報酬。

檢調調查，蔡男自民國109年至今年多次違規攜帶電子設備進入營區，刺探、收集非屬其業務職掌國軍內部文書檔案資料，且存放在個人業務電腦內，甚至曾將機密等級為「極機密」國家軍事機密、作戰計劃資料等外洩給不明男子，已涉嫌違反陸海空軍刑法、國家機密保護法及國家安全法等罪。

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中華民國陸軍澎湖防衛指揮部接獲檢舉後，隨即呈報國防部政治作戰局暨所屬軍事安全總隊偵測清查，報由法務部調查局國家安全維護工作站調查，再報請高雄高分檢指揮偵辦。檢調人員經蒐證後，昨天上午指揮國安站人員持搜索票前往蔡男澎湖營區辦公處所、住居所等地執行搜索。

不過，因蔡男接受國安站人員詢問時頗為配合，昨天晚間順利移送高雄高分檢接受檢察官複訊，檢方今天凌晨諭知以新台幣6萬元交保候傳，全案將就相關查扣物件及先前查證資料深入調查，釐清詳細案情。（編輯：黃世雅）1110422