更多編輯台推薦新聞：
兒童該打COVID-19疫苗嗎？批准莫德納理由為何？各國經驗一次看
生活

兒童該打COVID-19疫苗嗎？批准莫德納理由為何？各國經驗一次看

清冠一號成人兒童皆可服用 輕症居家照護2管道看診領藥
生活

清冠一號成人兒童皆可服用 輕症居家照護2管道看診領藥

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增3766例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增3766例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏東42小鎮遭攻下 俄軍將領稱要打開聶斯特河沿岸通道引憂
首頁 / 社會
COVID-19疫情整理包
縣市疫情
新聞專題
縣市疫情3/64

刑事局3員警確診 擴大篩檢、清消

2022/4/23 12:31（4/23 12:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北23日電）刑事局今天表示，3名外勤員警快篩陽性，採檢PCR為陽性確診，已執行擴大篩檢、清消等防疫措施，此外，昨天出席記者會的局長黃嘉祿及健保署長李伯璋等人，快篩皆為陰性。

警政署刑事警察局指出，一名外勤隊員警因出現喉嚨不適症狀，昨天中午自行快篩陽性，後續通報同大隊及高接觸風險人員，共56人快篩，其中2人快篩陽性，3人晚間就醫並採檢核酸檢測（PCR），結果為陽性確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

刑事局表示，將配合衛生單位進行疫調，昨晚已針對3名確診員警的辦公室及相關處所清潔消毒，預計今天下午再進行清消作業。

刑事局指出，昨天上午曾在1樓舉辦破案記者會，出席人員包含局長黃嘉祿、副局長李文章及黃家琦、衛生福利部中央健康保險署長李伯璋等人，昨晚已通知提醒有員警確診，目前相關人員快篩皆為陰性。

刑事局表示，已發給相同場域人員快篩試劑並要求檢測，目前快篩皆為陰性，為加強防疫措施，所有接觸高風險人員25日上班前，均需再快篩，結果陰性才能上班，並通知即日起加強注意自主健康管理。（編輯：李錫璋）1110423

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀