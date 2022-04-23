刑事局3員警確診 擴大篩檢、清消

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（中央社記者劉建邦台北23日電）刑事局今天表示，3名外勤員警快篩陽性，採檢PCR為陽性確診，已執行擴大篩檢、清消等防疫措施，此外，昨天出席記者會的局長黃嘉祿及健保署長李伯璋等人，快篩皆為陰性。

警政署刑事警察局指出，一名外勤隊員警因出現喉嚨不適症狀，昨天中午自行快篩陽性，後續通報同大隊及高接觸風險人員，共56人快篩，其中2人快篩陽性，3人晚間就醫並採檢核酸檢測（PCR），結果為陽性確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

刑事局表示，將配合衛生單位進行疫調，昨晚已針對3名確診員警的辦公室及相關處所清潔消毒，預計今天下午再進行清消作業。

刑事局指出，昨天上午曾在1樓舉辦破案記者會，出席人員包含局長黃嘉祿、副局長李文章及黃家琦、衛生福利部中央健康保險署長李伯璋等人，昨晚已通知提醒有員警確診，目前相關人員快篩皆為陰性。

刑事局表示，已發給相同場域人員快篩試劑並要求檢測，目前快篩皆為陰性，為加強防疫措施，所有接觸高風險人員25日上班前，均需再快篩，結果陰性才能上班，並通知即日起加強注意自主健康管理。（編輯：李錫璋）1110423