往返離島貨輪遭撞沉 蘭嶼綠島物資運能不受影響

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（中央社記者盧太城台東26日電）大發壹號貨輪和賴比瑞亞籍商船在綠島附近海域擦撞，大發壹號遭撞沉，目前尚無油污，海巡署要求賴籍商船停航進行蒐證。台東縣政府表示，離島物資運能不受影響。

海巡署艦隊分署第15海巡隊今天中午發布新聞稿表示，今天凌晨零時52分接獲通報，本國籍284噸「大發壹號」雜貨船與賴比瑞亞籍7萬3723噸「LIA」貨輪於綠島西南方12浬擦撞，「大發壹號」船身大量進水沉沒，船長宣布棄船，15海巡隊接獲通報後立即派遣PP-3595艇及PP-3568艇前往救援。

凌晨1時18分PP-3595艇抵達現場，發現「大發壹號」船體微露水面，另有8名本國籍船員及1名印尼籍船員於救生筏上，即刻實施救助，9人全數平安救起。隨後PP-3568艇抵達現場。

目前海域尚未發現油污，已要求請「LIA」輪停航，進行船體碰撞外觀蒐證，會將調查結果函送航政主管進行海事評議，釐清肇事責任。

台東縣政府交通及觀光發展處交通事務科長賴宣愷接受中央社記者訪問表示，會要求貨輪業者啟用備援船隻，且客輪也會加入民生必需品運送，因此目前送往蘭嶼、綠島物資運能不受影響。（編輯：謝雅竹）1110426