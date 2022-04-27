毒品通緝犯開車衝撞拒捕 嘉市員警負傷開6槍逮人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

嘉義市毒品通緝犯陳姓男子（白衣者）27日駕車連續衝撞欲攔查的多名員警後加速逃逸，員警開6槍打中陳男車輛輪胎，陳男棄車躲在工地仍難逃法網，全案訊後依法送辦。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真 111年4月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）嘉義市毒品通緝犯陳姓男子今天駕車連續衝撞欲攔查的陳姓、胡姓及林姓員警後加速逃逸，員警開6槍打中輪胎，陳男棄車逃逸躲在工地，3員警負傷逮捕陳男並依法送辦。

嘉義市警察局第二分局副分局長黃國欽告訴中央社記者，興安派出所陳姓員警上午8時54分執行巡邏勤務，行經興安街時，發現毒品通緝犯陳男駕車停在路旁，立即上前盤查，陳男發現苗頭不對駕車衝撞陳員，陳員對空鳴1槍，陳男無視警方鳴槍仍加速向前，陳員再朝車輪開2槍制止，仍被陳男駕車逃逸。

陳員負傷騎機車追捕，並通知線上警網聯合查緝，興安派出所胡姓、林姓員警在興美一街發現陳男行蹤，準備上前攔查，又被陳男駕車衝撞，林員則再朝車輪開3槍制止，陳男則往湖子內重劃區內逃竄，分局立即通報攔截圍捕。

黃國欽表示，陳男自小客車3個輪胎被子彈擊中，無法行駛，棄車躲藏在環湖一路與環湖二路口附近工地內，經警搜索，在附近一處工地2樓逮捕陳男。

黃國欽指出，參與攔截圍捕的陳姓、胡姓及林姓員警手腳擦傷，通緝犯陳男則未受傷；警訊後，全案依妨害公務、毀損等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1110427