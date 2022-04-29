中泰賓館創辦人二房遺產稅欠繳案 將法拍4筆土地

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

法務部行政執行署台北分署29日表示，執行中泰賓館創辦人林國長二房遺產稅欠繳案，將拍賣遺產中的4筆土地。圖為其中一筆位於新北市新店區中華路42巷29號前的土地。（台北分署提供）中央社記者蕭博文傳真 111年4月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北29日電）行政執行署台北分署今天說，中泰賓館創辦人林國長二房有多筆遺產，但遺囑執行人未納稅，積欠遺產稅2億餘元；遺產中的4筆土地將進行拍賣，底價共2.5億餘元。

林國長在民國50年代成立當時台灣最大的麵粉廠，並且創建當時名聞一時的中泰賓館，其二房為林朱佩芳。

法務部行政執行署台北分署發布新聞稿指出，中泰賓館創辦人的二房於民國87年間過世，遺有多筆遺產，經財政部台北國稅局核課高額遺產稅，但遺囑執行人未依規定繳納，迄今尚有新台幣2億2000餘萬元未清償。

台北分署表示，中泰賓館創辦人二房遺產中位於新北市新店地區的4筆土地，將於5月3日的123聯合拍賣會上進行第2次拍賣程序，分4標拍賣，各標底價合計達2億5000餘萬元，屆時若順利拍定，遺產稅案可望全數受償。

台北分署說，這4筆土地面積合計約414坪，均為第四種住宅區用地，現做為道路使用。

此外，5月3日的123聯合拍賣會上另有11筆土地及2筆建物進行拍賣，但考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，本次拍賣會暫停動產拍賣，不動產拍賣則採通訊、現場投標併行的方式進行。（編輯：李錫璋）1110429