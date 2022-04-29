中火輸送帶起火 員工及時撲滅不影響供電

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台中火力發電廠29日上午轉送塔輸送帶起火，造成周圍約20平方公尺煤悶燒，台中港務消防隊到場時員工已及時將火勢撲滅，未造成任何人員機具損失，對供電也未造成影響。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 111年4月29日

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中火力發電廠今天上午轉送塔輸送帶起火，造成周圍約20平方公尺煤悶燒，台中港務消防隊據報到場時，員工已及時撲滅，未造成損失，對供電也未造成影響。

台中港務消防隊指出，上午9時53分許接獲電廠通報輸送帶火警，隨即出動9車20名消防員到場，現場發現是TR-1笫一轉送塔輸送帶起火。

台中港務消防隊指出，現場因後線皮帶停車，前馬達持續運轉引熱起火，燃燒皮帶邊緣約70公分，周圍約有20平方公尺煤悶燒，由於員工已及時撲滅，未造成損失。

台中火力發電廠表示，僅是輸送帶因過熱而有短暫小火花產生，且火花在消防人員到達前就已經熄滅，未造成任何人員機具的受損，對供電也未造成任何影響。（編輯：黃世雅）1110429