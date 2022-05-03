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首頁 / 社會

徐乃麟借人90萬元討不回興訟 獲勝訴確定

2022/5/3 17:37
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（中央社記者劉世怡台北3日電）藝人徐乃麟不滿借錢新台幣90萬元給蔡姓男子周轉，卻討不回而提告。一審判徐乃麟勝訴，經上訴，二審台灣高等法院今天認定原審判決無誤，判蔡男應返還徐乃麟90萬元確定。

徐乃麟提告主張，蔡男在民國104年12月間以某公司有資金運用需求為由，向他借款90萬元，承諾於一週後還款，蔡男簽發90萬元的支票作為借款的擔保，不料支票屆期提示未獲付款，他屢催蔡男還款未果，提起返還借款訴訟。

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一審判蔡男應還款90萬元，蔡男不服提起上訴，二審由高院審理，今天認定徐乃麟可依消費借貸的法律關係，請求蔡男給付90萬元，原審判決並無違誤，駁回上訴，全案確定。

此外，徐乃麟與蔡男之間另有刑事官司糾紛。蔡男之前控告徐乃麟擅自以不動產抵押借款1500萬元，並挪作私用，涉嫌詐欺等罪，案經不起訴確定；一審認為蔡男虛構事實申告，依誣告罪判刑5月，案經上訴，二審2月間仍判蔡男5月，還可上訴。（編輯：李錫璋）1110503

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