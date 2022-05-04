西濱清水段6車連環撞 釀1死4傷

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（中央社記者趙麗妍台中4日電）西濱快速道路北上150.9公里台中清水路段，今天上午發生6車連環撞事故，其中1名男駕駛被救出時已無生命跡象，送醫不治，另4人輕傷，警方正釐清肇事原因。

西濱快速道路北上150.9公里台中清水路段，今天上午10時23分發生6車連環撞事故，分別為1輛曳引車、2部工程車、3台大貨車，事故造成2人受困車內，消防局獲報抵達現場，先破壞車體將人員救出，共5人送醫，其中1人現場無生命跡象，送醫後不治。

警方指出，肇事的曳引車行駛時疑似超車時，未注意到外側車道有工程車，變換車道時車速過快而追撞前方車輛，造成6車追撞事故，5人送醫，1人不治。

事故佔據北上車道，車流一度回堵，清水警分局交通分隊獲報趕抵現場，協助北上文昌、福德匝道車輛管制，事故現場、散落物在中午12時50分已排除，恢復通行，肇事原因有待調查釐清。（編輯：卞金峰）1110504