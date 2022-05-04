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男鑽發票兌獎App漏洞 盜領上百筆網友中獎發票

2022/5/4 15:15（5/4 15:51 更新）
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高雄21歲林姓男子利用統一發票兌獎App程式漏洞，在網路搜尋下載他人中獎發票圖檔，盜領206筆獎金。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
高雄21歲林姓男子利用統一發票兌獎App程式漏洞，在網路搜尋下載他人中獎發票圖檔，盜領206筆獎金。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者洪學廣高雄4日電）高雄21歲林姓男子利用統一發票兌獎App程式漏洞，在網路搜尋下載他人中獎發票圖檔，盜領206筆獎金，橋檢受理偵辦，其中14件有受害人出面案件，並依妨害電腦使用等罪起訴。

橋頭地檢署偵結後，審酌林男接受偵查時認罪，且利用相似方式入侵公務電腦取得他人紀錄，因此依妨害電腦使用等罪將他起訴，犯罪所得新台幣4600元沒收。

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橋頭地檢署起訴指出，林男和暱稱「阿兄」的男子共謀，自民國110年2月6日起陸續在臉書搜尋下載其他人的中獎發票圖檔，再利用「統一發票兌獎App」無法辨別圖檔是擷取畫面的漏洞，藉此盜領中獎發票。

檢調調查，林男和「阿兄」盜取資料高達206筆，但因多數遭盜領被害人未出面，最後僅起訴其中14筆，獎金共4600元。多名被害人原本興高采烈將中獎發票訊息分享在臉書上，直到準備兌領獎金時，卻發現早被兌領一空，憤而報警，全案由財政部高雄國稅局告發。至於共犯網友「阿兄」仍在追緝中。（編輯：郭諭儒）1110504

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