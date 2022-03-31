111年1-2月統一發票中獎清冊揭曉 最低花7元抱回千萬獎

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（中央社記者張璦台北31日電）1、2月期統一發票中獎清冊今天揭曉，開出11個特別獎（1000萬元）、12個特獎（200萬元）及30個雲端發票百萬專屬獎；其中，有1張花新台幣7元買塑膠容器就中千萬，另有1張花1元買塑膠袋就抱回200萬大獎。

民國111年1、2月期統一發票特別獎（新台幣1000萬元）號碼為18927486 ；特獎（200萬元）號碼為82050976。

財政部賦稅署今天下午舉行記者會公布中獎清冊，1、2月期特別獎（1000萬元）中獎發票共開出11張，其中有3張是雲端發票；特獎（200萬元）開出12張，其中5張為雲端發票；雲端發票百萬專屬獎則開出30張。

這期11張特別獎（1000萬元）中獎發票中，有5張消費金額在百元以內，付出銅板價就獲財神爺眷顧。消費金額最低為在台北市大同區「瓶瓶罐罐容器專賣」，花7元購買塑膠瓶容器；消費金額次低者則是在台北市松山區南京東路上的麥當勞，花50元買法式香雞堡和雪碧。

本期特獎（200萬元）發票中，有1張在台南市麻豆區統一超商花1元買塑膠袋就喜從天降，媒體詢問，是否可能為小額「洗發票」行為。賦稅署說明，經查詢，這名消費者是在超商購買東西後，發現沒有袋子可裝，才加買塑膠袋，因此屬合常規的交易。

此外，賦稅署表示，1張在蝦皮購物花1035元買口罩中特獎（200萬元）的發票，是設定愛心碼的雲端發票，200萬元獎金直接匯入指定公益團體「台灣一起夢想公益協會」的帳戶。

賦稅署提醒，1、2月期統一發票中獎領獎期間為4月6日至7月5日；使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅。（編輯：楊凱翔）1110331

（財政部提供）