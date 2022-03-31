統一發票111年1-2月千萬獎共11張 200萬特獎12張

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（中央社記者張璦台北31日電）財政部今天上午初步統計，1、2月期統一發票共開出11張特別獎（新台幣1000萬元）及12張特獎（200萬元）中獎發票，總計誕生23位大獎幸運兒，詳細中獎名單將於下午16時30分揭曉。

每期統一發票開獎後，財政部會先清查，排除空白、作廢、金額不符或購買人為營業人等不符給獎規定發票，再彙整公布當期統一發票中獎清冊。

財政部今天上午初步統計，今年1、2月期特別獎（1000萬元）中獎發票共開出11張，特獎（200萬元）開出12張，完整中獎清冊將於下午公布，揭露大獎獎落何處及消費金額、品項。

截至目前，根據超商、超市自行公布的中獎情形，11張特別獎發票中，有1張從統一超商開出，民眾在高雄門市購買燴飯、義大利麵，僅花費139元，就入袋千萬元獎金；另外，萊爾富本期也開出1張特別獎中獎發票，幸運之神眷顧萊爾富於台中市的中縣中溪店，消費者花95元購買1包香菸，就中千萬大獎。（編輯：趙蔚蘭）1110331