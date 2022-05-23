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統一發票1-2月千萬大獎 3張未領皆在高雄市開出

2022/5/23 10:31（5/23 11:39 更新）
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統一發票111年1-2月中獎號碼。（中央社製圖）
統一發票111年1-2月中獎號碼。（中央社製圖）
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（中央社記者張璦台北23日電）財政部表示，今年1、2月期特別獎（1000萬）及特獎（200萬）中獎發票，至今仍各有3張及4張未領，且3張未領千萬大獎皆在高雄市開出，最低消費金額為新台幣76元，呼籲得主儘快現身。

今年3、4月期統一發票將於25日開獎，在此之前，財政部提醒，仍在兌領期限內的1、2月特別獎（1000萬）及特獎（200萬）中獎發票，還各有3張及4張未領獎，提醒民眾趕在7月5日之前完成兌領，以免成了過路財神。

財政部表示，1、2月期未領的特別獎（1000萬）發票共3張，且3張千萬發票的開出地點皆在高雄市；消費金額最小的一張是在高雄市前鎮區MLD台鋁生活商場，花76元購買食品，而得到財神爺眷顧。

消費金額次低的開在統一超商高雄市三民區皓東門市，花139元購買食品；另一張千萬中獎發票，則開在高雄市岡山區服飾行 「藍衣坊」，消費金額達7616元。

特獎（200萬元）未領中獎發票共4張，金額最低的是花65元在統一超商台南市安昌門市買菸品，另外3張消費金額都在百元以上，包含在屏東縣潮州鎮新生路上「屏東潮州阿倫燒冷冰 」開出的110元發票、統一超商台南市期建門市開出的125元食品發票，以及在蘋果公司App Store消費273元，購買第三方應用程式所開出的發票。（編輯：楊凱翔）1110523

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