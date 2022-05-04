台中1歲男童疑遭保母施虐性侵 檢警介入偵辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中市一歲男童委託張姓保母照顧，男童父親日前發現孩子下體挫傷、包皮龜頭發炎，甚至疑遭性侵，驗傷後4日在民進黨立委何欣純服務處副主任賴美連（右）陪同下召開記者會。（立委何欣純服務處提供）中央社記者蘇木春傳真 111年5月4日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中4日電）台中1名爸爸將1歲兒子委託張姓保母照顧，上月卻發現男童下體挫傷、包皮龜頭發炎，甚至疑遭性侵，家屬事後向民代陳情；台中市社會局表示，保母將依法裁處，並移交檢警偵辦。

男童父親今天在立委何欣純服務處副主任賴美連陪同下召開記者會表示，去年7月間，他透過台中市政府居家托育服務中心系統，找到位於北區的張姓居家保母協助照顧兒子，每月費用為新台幣1萬6500元。

但去年底開始，家人發現男童眼睛、大腿及臉部有不明傷痕，起初覺得可能是活潑好動，難免跌跌碰碰不以為意，直到今年4月19日發現男童下體紅腫、大腿內側有不明傷痕。

男童父親表示，第一時間曾質問保母，對方宣稱是「下體泡在尿布裡的尿太久，才造成這些傷」，他要求保母出示家中監視器畫面，對方則稱機器故障「沒有錄到」。

目前雙方已終止收託關係，家屬並帶男童到醫院求診，醫師診斷發現，男童的龜頭包皮發炎、大腿內側挫傷，醫師甚至懷疑男童遭性侵。

針對男童疑似遭保母不當對待一案，台中市社會局透過文字稿表示，家防中心接獲通報後，陪同家屬驗傷並提供法律諮詢服務，經調查，保母違反兒權法第49條，將依法裁處。此案也啟動性侵害案件調查，相關物證移交檢警偵辦。

社會局說明，涉案保母年資10年，為合法收托，由於調查結果認定保母違反兒少權法，保母另外收托的3名幼兒，居托中心將積極協助轉介。

此外，家長反映曾向居托中心投訴孩子遭不當管教，卻遲遲沒有下文，社會局表示，並無收到回報，將要求居托中心說明，若屬實將追究責任。（編輯：郭諭儒）1110504