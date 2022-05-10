印尼移工檢疫獲知母親離世 情緒不穩墜樓送醫

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花蓮縣一名29歲印尼籍移工在檢疫期間獲知母親過世，10日上午疑因精神狀況不穩定，從3樓墜落，連同被單、枕頭一起摔落在旅館旁停車場，所幸僅有輕微外傷，送醫無大礙。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 111年5月10日

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（中央社記者張祈花蓮縣10日電）花蓮1名29歲印尼籍移工檢疫期間獲知母親過世噩耗，今天上午疑因精神狀況不穩定，從3樓摔落，所幸僅輕微外傷，經送醫後並無大礙，將接受身心科治療。

這名移工今天上午9時許不明原因從防疫旅館3樓摔落，警方獲報後前往發現移工沒有明顯外傷，但精神狀況不穩定，不斷喃喃自語，經強制送醫治療中，生命跡象穩定。

花蓮警分局上午9時40分接獲民眾通報，某防疫旅館有外籍移工墜樓，連同被單、枕頭摔落旅館旁停車場，防疫旅館人員、當地里長在場協助，但因語言不通，加上移工情緒激動，甚至出現攻擊動作，雙方一度僵持不下，最後由警方壓制送上救護車。

花蓮警分局軒轅派出所長林子揚接受媒體聯訪表示，移工僅臉上有受傷，口中唸唸有詞，一度以為是因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）想不開，經翻譯人員溝通，得知是因接獲母親過世噩耗，過度哀傷，聲稱聽到母親的呼喚，才不小心從3樓跳下。詳細事發原因仍警方調查。

花蓮縣衛生局今天說明，這名移工執行入境檢疫第9天，預計明天解隔離，墜樓後送醫治療，無重大傷勢，生命跡象穩定。

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花蓮縣議員吳東昇接獲民眾通報後，立即向社會處、衛生局反映，他說，經詢問後，縣府允諾將加強仲介公司對移工宣導防疫須知，外籍移工入境後若不幸染疫，就醫費用將由政府公費支應，讓移工安心養病。（編輯：謝雅竹）1110510

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