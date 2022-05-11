北市兩男改車糾紛遭毆打和簽本票 警逮4嫌送辦

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台北市2名男工程師2021年因改車糾紛到45歲張男公司協商遭毆打和逼簽本票，警方近日於雙北市將張男等4嫌拘提到案，起獲瓦斯槍1支、電擊槍1支、拐杖刀1把、小型十字弓槍1支、棍棒6支、辣椒水6瓶、信號彈2枚及本票1批等證物。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年5月11日

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（中央社記者黃麗芸台北11日電）北市兩名男工程師去年因改車糾紛前往45歲張男公司協商，竟遭率眾毆打和逼簽新台幣300萬元及100萬元本票，警方獲報經長期跟蒐，近日於雙北市將張男等4嫌拘提到案送辦。

台北市警察局士林分局今天舉行破案記者會，副分局長蔡煉勇表示，日前接獲情資，被害人小寶（化名）及小瑋（化名）去年幫張男改裝、維修車輛電子系統，事後卻遭對方以改裝不善等諸多藉口拖延付款、甚或求償，相約協商竟遭張男率眾毆打和逼簽本票等情事。

士林分局隨即和警政署刑事局偵查第一大隊、市警局中山分局、新北市警察局蘆洲分局及宜蘭縣警察局宜蘭分局等單位共組專案小組，並報請士林地檢署檢察官指揮偵辦。

經調查了解，有傷害、妨害自由和恐嚇前科的張男，去年8月委託兩名被害人協助改裝公司車輛，事後卻以車輛改裝後性能更差等多種藉口，拒不付款和拖延，雙方多次協商未果，張男後來分別要求小寶及小瑋前往其所經營的公司面議。

不料，待被害人小寶抵達後，張男竟率旗下成員圍毆並控制小寶行動，還強迫小寶簽立300萬元本票；另小瑋則被迫簽立100萬元本票。

專案小組持續追查發現，以張男為首的犯罪集團在案發後，還不斷騷擾、恐嚇威脅被害人，除索討高額車輛維修費逾上百萬元外，還巧立租車費、拖車費等各種明目，持續向被害人恐嚇取財。

經長期連日跟監蒐證，專案小組見時機成熟，今年5月9日持拘票和搜索票，兵分多路至新北市八里區、台北市內湖區同步拘提張男及旗下3名成員到案。

同時，現場起獲瓦斯槍1支、電擊槍1支、拐杖刀1把、小型十字弓槍1支、棍棒6支、辣椒水6瓶、信號彈2枚及本票1批等證物。

全案詢後將張男等4嫌依涉違反槍砲彈藥刀械管制條例、傷害、妨害自由、恐嚇取財等罪移送士檢偵辦。（編輯：李亨山）1110511