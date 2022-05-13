苗市透天火警濃煙竄出 阿公徒手攀樓助媳孫疏散

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苗栗市一戶透天厝13日上午發生火警，濃煙不斷竄出，緊鄰的隔壁住戶也岌岌可危，60歲阿公徒手攀爬至2樓，協助媳婦及3歲孫子疏散。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年5月13日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）苗栗市1戶透天厝今天上午傳出火警，火舌濃煙不斷竄出，屋內一對母子躲房間避難，順利獲救；隔壁住戶情況也一度危急，60歲阿公徒手攀爬至2樓，協助媳婦及3歲孫子疏散。

苗栗縣消防局上午10時40分許，接獲民眾報案稱苗栗市松園社區1棟透天厝傳出爆炸聲響後發生火警，立即出動苗栗、特搜分隊前往搶救。

消防人車抵達現場時，起火住宅一樓不斷竄出火舌、濃煙密布，屋內1名婦人及因班上同學確診自主隔離在家的高三兒子尚未逃生；在外工作的屋主接獲消息匆忙趕回，透過電話聯繫，確認妻兒躲在2樓房間避難，所幸消防隊及時撲滅火勢，順利將2人救出。

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附近民眾指出，火警發生第一時間，濃煙竄天，景象駭人，緊鄰的隔壁住戶也岌岌可危，黃姓屋主返家見狀，不敢貿然開啟1樓鐵捲門，情急下徒手攀爬至採光罩，從2樓鐵窗逃生門接出媳婦及3歲孫子，此時，消防隊人車正好抵達，由消防隊員架梯協助3人疏散。

苗栗縣消防局第一大隊大隊長顏勤益表示，起火戶母子2人獲救時意識清楚，但受到驚嚇，也有些微嗆傷，預防性送醫檢查，暫無大礙；起火點疑似在1樓庭院或客廳，確切火警原因仍待進一步調查。（編輯：郭諭儒）1110513