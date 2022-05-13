男大生網路嗆聲夜遊相遇遭群毆 北市警逮11人

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（中央社記者劉建邦台北13日電）盧姓、蕭姓男大學生曾在臉書（Facebook）互嗆，雙方日前夜遊時相遇，盧男急找多名友人助陣到場毆打蕭男。北市警方獲報循線逮人，警詢後把盧男等11人送辦。

台北市警察局士林分局今天召開記者會，偵查隊副隊長林顏興表示，11日深夜11時許獲報，指稱文化大學後山的凱旋路附近某餐廳前有人聚集鬥毆滋事。獲報後，立即啟動優勢警力到場，發現有1名傷者在現場，隨即把人送醫。

案發後，警方調閱附近監視畫面逐一過濾可疑車輛，循線逮捕涉嫌打人的盧男等人到案。

警方調查，盧男與被害人蕭男曾在社群網站臉書互嗆，案發當晚，雙方前往陽明山夜遊時相遇，再度引發口角，盧男透過臉書通訊軟體急找10名友人到場。

盧男友人到場後，有4至5人持棍棒毆打蕭男，導致蕭男多處瘀傷，盧男等人事後隨即逃離現場，傷者送醫後無生命危險。

警方事後循線逮捕盧男等11人到案，警詢後依聚眾鬥毆滋事、傷害等罪嫌把盧男等人移送士林地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1110513