謊稱快篩陽性不用到案 通緝男遭警戳破逮捕

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）高雄1名竊盜通緝犯騎機車違規遭警攔查，竟謊稱自己快篩陽性染疫，法官通融讓他「好了再去報到」，要求員警讓他離開，但警方發現他遭通緝已2年多，當場戳破謊言，依法逮捕歸案。

高雄市警察局岡山分局今天發布新聞稿表示，岡山分局赤崁所長李威昌、警員彭奕珽日前深夜巡邏時，在梓官區中正路段發現47歲張姓男子騎機車違規，上前攔查後，對方坦承自己因案通緝，但同時強調自己和兒子都快篩陽性。

張姓男子向警方表示，兒子COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診發燒，需要買退燒藥及其他防疫用品，自己也在3天前快篩陽性。張男還告訴警方，自己快篩陽性時有打電話給法官，法官通融他說「等好了再去報到」，要求警方讓他離開。

員警現場查證後，發現張男確實是新竹地院發布的竊盜通緝犯，但張男遭通緝的時間已長達2年多，自稱快篩陽性被通融，顯然是謊言，員警戳破斥責：「當警方是3歲小孩嗎？」依法將張男逮捕，解送歸案。

警方將張男帶回派出所後，立即對張男實施快篩，檢疫結果呈陰性反應；但仍依照規定，讓張男配戴防護面罩及相關防疫措施，保護員警安全。

岡山警方呼籲，疫情延燒之際，應遵守防疫規定，切勿謊冒確診結果，使人心惶惶，造成社會資源浪費。（編輯：黃世雅）1110515