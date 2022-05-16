性騷擾女研究生 國防醫學院前所長提告抗罰敗訴

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（中央社記者林長順台北16日電）國防醫學院某研究所羅姓前所長任內涉性騷擾2名女研究生，遭台北市政府裁罰3萬元。羅男不服，提起行政訴訟。台北地方法院認定羅男對女研究生的行為已構成性騷擾，判決駁回。

國防醫學院一名女研究生畢業後向校方提出性騷擾申訴，指羅男於民國107年間對她摟肩、頭靠頭、臉碰臉頰，直視她的胸部，羅男還曾詢問她與男友發展至何種親密程度，如「到幾壘了？」「有無全壘打？」等語，涉及性騷擾。

另一名已畢業的女研究生也指控，羅男曾掀起她的T恤左衣角，並隔衣撫摸她的腰，還有一次突然間正面用力環抱她，另以手游移撫摸她的背、腰、大腿上側，至少有十幾次，讓她很不舒服等。

國防醫學院性別平等教育委員會認定羅男性騷擾行為成立，羅男提出再申訴，台北市政府性騷擾防治委員會認定性騷擾事件成立，裁罰羅男各新台幣1萬5000元罰鍰。羅男向衛生福利部提起訴願遭駁回後，提起行政訴訟。

被害女研究生的書面陳述指出，羅男當時曾多次以半開玩笑方式表示不讓她畢業或延期畢業，所以不敢舉報，畢業後回想仍十分恐懼，覺得羅男將造成更多受害者，因此鼓起勇氣舉報。

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對於擁抱女學生的行為，羅男辯稱自己在英國牛津大學留學多年，受到西方擁抱文化影響甚深，見到學生一早辛苦到實驗室作實驗而為給予鼓勵，才有外國社交常見的擁抱動作。對於女學生指控，均否認涉及性騷擾。

台北地方法院審理後，認為羅男對2名女研究生的行為構成性騷擾，台北市政府裁罰並無違誤，衛生福利部的訴願決定也無違誤，羅男訴請撤銷原處分及訴願決定無理由，判決駁回。全案可上訴。（編輯：李亨山）1110516