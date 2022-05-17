涉詐領助理費被起訴延押 戴寧聲明異議遭駁回

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（中央社記者黃國芳嘉義市17日電）無黨籍嘉義市議員戴寧被控詐領助理費，檢方日前起訴並移審嘉義地院諭知仍羈押禁見，戴寧委託律師聲明異議，嘉義地院今天依戴寧涉案情節甚深、仍有串證之虞，駁回聲請。

嘉義地方法院今天發布新聞稿指出，戴寧為嘉義市議會議員，因涉犯利用職務上機會詐取財物罪，經檢察官起訴，11日移審嘉義地院後，經受命法官裁定羈押，並禁止接見通信，戴寧不服，委託律師向嘉義地院聲明異議。

聲明異議理由包括依據地方制度法規定，於嘉義市議會會期期間，法院羈押被告前，應先徵詢議會同意，卻漏未徵詢。原裁定並未具體說明戴寧串證之虞的實質關聯性，逕認戴寧有串證及湮滅、變造、偽造證據之虞。檢察官起訴的對象均已明確記載於起訴書，而所有證人更已具結作證，顯無串證可能，請求撤銷原處分，改諭知交保處分。

嘉義地院說明，戴寧於會期前已依法遭受逮捕、羈押，自仍應受司法權拘束，與地方制度法規定對議員「人身不逮捕特權」並不相牴觸。戴寧涉嫌違反貪污治罪條例等罪嫌，犯罪嫌疑重大。

嘉義地院指出，對照案件偵查進程，部分證人於偵查中、後期才詳實供述戴寧涉案情節，並敘及何以偵查初期未坦白陳述的心境等，確有事實足認戴寧有勾串部分證人之虞。

嘉義地院表示，戴寧迄今仍否認犯行，案件證人多與戴寧有密切的親誼關係，在審判程序中，戴寧仍有繼續勾串證人的高度可能，權衡後，認戴寧確有羈押及禁見通信必要性。

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據嘉義地檢署起訴書，戴寧自民國99年3月1日起擔任嘉義市議員至今，涉嫌利用職務機會詐取財物犯意，自101年6月起到111年2月間止，以陳姓男子等4人名義詐領公費助理費用，使嘉義市議會承辦人陷於錯誤，按月將4人薪資及年終工作獎金匯入4人帳戶。

起訴書指出，陳男等4人帳戶資料或由戴寧管理，或由這些人領出帳戶內金額後交由戴寧；戴寧共詐得新台幣518萬多元；戴寧矢口否認犯行，始終未見悔意，檢方建請從重量處應執行有期徒刑24年。（編輯：郭諭儒）1110517