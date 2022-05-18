網站求職遭騙成車手 高雄議員促警方及市府查處

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時代力量高雄市議員林于凱（右2）及鳳山區市議員擬參選人顧崇德（右）18日陪同求職遇詐騙受害者舉行記者會，指求職網站有陷阱，求職人直到帳戶遭凍結，才知公司是詐騙集團，慘淪共犯，警方及市府應查處。（時代力量高雄市黨部提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年5月18日

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）高市議員林于凱指出，求職網站有陷阱，求職人直到帳戶遭凍結，才知公司是詐騙集團，慘淪共犯，警方及市府應查處。高雄市勞工局表示，將了解職缺登錄情形，把關程序。

時代力量高雄市議員林于凱及鳳山區市議員擬參選人顧崇德今天陪同求職遇詐騙受害者召開記者會，要求高雄市府警察局、勞工局查辦平台責任，提供受害者協助。

顧崇德說，據他所知，高雄目前至少有9人受害。其中1名受害人在知名求職網站應徵1家貿易公司的「專職助理」，錄取後，公司要求提供身分證及銀行帳號，佯稱要用於勞健保及薪轉，直到帳戶遭凍結，才發現公司原來是詐騙集團。

出席記者會的求職受害者表示，上班前3天工作看似正常，他負責上網找鞋、比價，也有訂單及廠商，因此並未起疑。直到被要求將公司匯到他個人帳戶的「貨款」交給廠商，前後共約新台幣50萬元，銀行通知他帳戶遭警示，才發現被當車手。

另1名求職受害出示求職資料表示，她信任人力銀行網站，沒想過竟有詐騙。發現詐騙後向平台反映，平台也只是下架這項工作職缺，沒有進一步負責。她向勞工局、1999求助，也只得到官方制式回覆。

林于凱說，勞工局作為高雄勞工事務主管機關，應該依法查核平台是否有疏失及責任，如有責任，也應依法開罰。

高雄市勞工局就業安全科股長李美慧與會表示，就業服務法有要求平台要針對徵才單位提供的資料做查對及保存，如果平台沒做，將進行查處。

另外，依法平台不得「仲介求職人從事違背公共秩序或善良風俗之工作」，求職人若遇到此情況，可向勞工局檢舉。勞工局也會去了解職缺登錄情況，把關程序。

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記者會中，高雄市警察局刑事警察大隊副大隊長林耕宇指出，針對求職受害者帳戶遭凍結的問題，程序上一定要拿到檢方不起訴處分或法院判決，才能申請解除帳戶示警。求職受害者若找到新工作，可持新公司證明向銀行開立新戶，作為薪轉用途。

貿易公司葉姓老闆接受媒體訪問表示，從未在人力銀行刊登求職訊息，公司遭到詐騙集團冒用，他完全不知情，擔心公司名譽遭牽連受損，「這件事真的很扯！」（編輯：戴光育）1110518