北市520萬元竊案 犯嫌竟涉逾12起性侵和竊案

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台北市大安區日前發生有民眾置放在家的新台幣520萬元遭竊。警方透過監視器畫面鎖定涉案60歲涂男，經採DNA發現其竟涉逾12起重大性侵和竊盜案，於19日凌晨圍捕到案，同時查扣剩餘贓款245萬元，以及作案時穿著衣物、雨鞋及帳蓬等物品。（台北市警察局大安分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年5月19日

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（中央社記者黃麗芸台北19日電）台北市大安區日前驚傳有民眾置放在家的新台幣520萬元遭竊。警方透過監視器畫面鎖定涉案60歲涂男，經採DNA發現其竟涉逾12起重大性侵和竊盜案，於今天凌晨圍捕到案。

台北市警察局大安分局今天召開破案記者會，分局長范織坤表示，轄內和平東路1處民宅於5月1日發生屋內存放的新台幣520萬元遭竊案，隨即成立專案小組積極追查。

據警方調閱大安警分局所建置的監視器畫面分析，發現有名男竊嫌於4月28日凌晨3時許出入賴姓被害人住宅大樓和周邊，隨即透過同心圓方式擴大調閱，並研析疑似犯嫌的生活動態、習性，發現竊嫌多藏於公園一帶及宜蘭縣礁溪鄉國道5號交流道下。

警方立即派員前往跟監、埋守查緝，並於5月13日晚間6時許發現竊嫌出現於宜蘭縣礁溪鄉一帶，經採集其所棄置現場的腳踏車上DNA，送請刑事局鑑識中心專案比對，結果與自民國89年起就涉嫌犯下12至15起重大性侵和竊盜案的檔存60歲犯嫌涂男相符。

專案小組透過上述相關資料再深入追查和比對監視器影像，於昨晚發現涂男藏匿在台北市中山區民生東路三段的1處廢墟，隨即於深夜出動專案小組警力圈圍，順利於今天凌晨3時許將涂嫌逮捕到案。

同時，現場查扣剩餘贓款245萬元，以及作案時穿著衣物、雨鞋及帳蓬等物品。

涂嫌到案後全程都保持沉默，但專案小組調閱相關監視錄影畫面及現場所查扣贓款，確認其犯行，全案詢問依涉竊盜等罪移送台北地檢署偵辦。

另，持續與刑事局共同追查涂嫌先前涉及的10多起性侵及重大竊盜案。（編輯：方沛清）1110519